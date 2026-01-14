Томислав Томович после матча с МБА-МАИ: «Парни в раздевалке облили меня водой, так как это моя первая победа»

"После игры парни в раздевалке были очень рады и даже облили меня водой, так как это моя первая победа. Честно говоря, я не ожидал этого, уже выходил, и тут в спину полилась вода!
Я рад, что сегодня мы победили. Последние несколько дней мы очень хорошо работали, для команды смена тренера по ходу сезона — это большие изменения, поэтому нам нужно привыкнуть друг к другу, на это необходимо немного времени.
Горд за ребят, сегодня они показали характер, энергию. В первой половине мы испытывали проблемы на подборе, но правильно отреагировали и после большого перерыва выглядели сильно лучше", — отметил Томович.
Следующим соперником «Локомотива-Кубани» станет «Зенит». Встреча пройдет в Краснодаре 18 января.