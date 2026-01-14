В январе в НБА произошло резкое сокращение количества штрафных бросков

В долгосрочной перспективе букмекеры довольно эффективно прогнозируют тоталы, и обычно ставки на больше/меньше выигрывают примерно в 50% случаев с каждой стороны. Однако в январе, согласно базе данных отслеживания ставок Odds Shark, тотал меньше сыграл в 64,7% случаев.
В первые недели сезона в октябре было восемь случаев, когда команда выполняла не менее 40 штрафных бросков за игру. Но сейчас, в январе, это соотношение перевернулось с ног на голову. Уже за две недели произошло девять игр с однозначным числом штрафных бросков — столько же, сколько за ноябрь и декабрь вместе взятые.
Другие аспекты игры остались удивительно стабильными. Процент попадания двухочковых бросков почти идентичен от месяца к месяцу, в то время как процент трехочковых немного снизился до 34,7% в январе по сравнению с 35,5% до этого. Процент потерь и частота трехочковых бросков также остались неизменными.
Именно штрафные броски стали основной причиной снижения набора очков. Количество выходов команд на штрафную линию, согласно данным pbpstats.com, сократилось с 26,1 штрафного броска на 100 владений в октябре до 24,6 в ноябре, 23,1 в декабре и, наконец, 21,7 в январе, что представляет собой снижение почти на 20% с октября по январь по показателю количества штрафных бросков.
В результате в среднем за январь в играх стало набираться примерно на 8 очков меньше.