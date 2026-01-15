Трэй Янг вернется на площадку не раньше середины февраля

«Уизардс» придерживаются осторожного подхода и хотят исключить возможность любых рецидивов.
Из-за травм Янг сыграл всего 10 матчей в этом сезоне. Его средние показатели: 19,3 очка и 8,9 передачи за игру.
Новичок «Вашингтона» Трэй Янг продолжает восстановление после травм медиальной коллатеральной связки и квадрицепса. По информации инсайдера Шамса Чараньи, игрок пройдет повторное обследованное только после перерыва на Матч всех звезд НБА в середине февраля.
