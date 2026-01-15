Шэмс Чарания: «Атланта» и «Торонто» остаются основными претендентами на Энтони Дэвиса, но его стоимость упала еще ниже"

«Серьезный соревновательный баскетбол для Дэвиса в этом сезоне по сути завершился. Из-за времени, которое он пропустит. А “Даллас” будет работать над своим драфт-пиком, последним, который они контролируют, до 2031 года. Сейчас они идут на 12-м месте.
Мне сообщают, что «Мэверикс» снова активизировали переговоры по обмену игрока с несколькими заинтересованными командами. Основные претенденты — «Атланта» и «Торонто».
За последние дни стало понятно, что стоимость Дэвиса упала еще ниже по сравнению с ситуацией месяц назад. «Далласу» предстоит решить, согласен ли он на истекающие контракты с расчетом на освобождение платежки, или клуб снова сделает ставку на повышение ценности игрока к лету. Или все-таки попробовать его в связке с Кайри Ирвингом и Купером Флэггом", — заключил инсайдер Шэмс Чарания.