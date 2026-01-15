Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейсон Уильямс: «Вембаньяма не умеет блокировать»

Прославленный игрок НБА Джейсон Уильямс произнес спорные слова о центровом «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме и его способности накрывать соперников.

Источник: Спортс"

Француз после прихода в лигу стал ее лидером по блок-шотам. В этом сезоне он делает 2,7 в среднем за игру (3,8 в прошлом).

"Я не разделяю общий восторг от Вембаньямы. При этом не поймите меня неправильно, он в порядке. Он хорош, но тот же Чет Холмгрен тоже хорош.

Его блок-шоты? Не могу сказать, что Вембаньяма по-настоящему умеет блокировать. Вот Алонзо Моурнинг умел блокировать. Вембаньяма делает это из-за своего роста за 220, он просто вытягивает руки и может делать это в любой части площадки. Настоящие рим-протекторы просто стоят под кольцом и ждут, если вы понимаете, о чем я.

Среди последних первых номеров драфта я предпочту Вембаньяме Кейда Каннингема. Я выберу Кейда, Энта Эдвардса, а затем только Вембаньяму.

Представьте Вембаньяму в «Гризлис». Никаких претензий к «Гризлис», но что он сделал бы в этом составе? Он не был бы так хорош в нынешнем «Мемфисе», как в этом ростере «Сперс», — считает Уильямс.