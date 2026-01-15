Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я вообще не с вами». Джа Морэнт поругался с одноклубником Винсом Уильямсом

Джа Морэнта засняли во время конфликта с одноклубником. Разыгрывающий «Мемфиса» поругался с Винсом Уильямсом, отказавшись от его предложения уйти в подтрибунные помещения, чтобы избежать публичности.

"Вот в чем дело. Я вообще тебя не знаю.

Мне плевать, я вообще не с вами. С кем-то другим.

Зачем куда-то идти? Я здесь. Ты здесь уже пять минут. Это не твое, братишка", — расшифровали слова Морэнта в соцсетях.