«Я вообще не с вами». Джа Морэнт поругался с одноклубником Винсом Уильямсом

"Вот в чем дело. Я вообще тебя не знаю.
Мне плевать, я вообще не с вами. С кем-то другим.
Зачем куда-то идти? Я здесь. Ты здесь уже пять минут. Это не твое, братишка", — расшифровали слова Морэнта в соцсетях.
Джа Морэнта засняли во время конфликта с одноклубником. Разыгрывающий «Мемфиса» поругался с Винсом Уильямсом, отказавшись от его предложения уйти в подтрибунные помещения, чтобы избежать публичности.
