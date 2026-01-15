Джейлен Браун после штрафа за критику судейства: «Должен был это сказать, защитить себя и наших ребят»

"Об этом нужно было сказать. Как команда, мы реже всех в лиге пробиваем штрафные броски. Я должен был защитить наших ребят и себя. Считаю, что мы заслуживаем немного больше уважения.
Мы последние по штрафным. Считаю, мы все-таки заслуживаем немного больше уважения. Мы выходим и соревнуемся за победы, боремся; мы одна из лучших команд в лиге… Я делаю то же самое, что и другие ребята. Судьи же просто выбирают, на ком свистеть фолы, а кому не давать. Вот что меня бесит во всем этом.
Всех должны судить одинаково и последовательно, но, похоже, есть некая повестка, согласно которой на одних игроках засчитывают фолы, а других — нет. Я не знаю, что влияет на эти решения, но очевидно, что определенные игроки в определенных командах, на определенных рынках или с определенным профилем получают преференции по сравнению с другими, хотя мы все тут просто играем в баскетбол", — заключил Браун.