Рич Пол объяснился после предложения обменять Ривза: «Вообще не хотел никак навредить ему. Это, скорее, комплимент»

Представитель Ривза Реджи Берри вступил в перепалку с Полом во время недавнего матча «Лейкерс» с «Хоукс».
«Мы с Реджи поговорили. Он свой человек. Мы обсудили это, и я сказал: “Слушай, Реджи, ты свой парень. Я хочу, чтобы Остин знал, что дело вообще не в нем, мне он нравится как игрок и как человек. Во-вторых, мне нужна его помощь в улучшении моей игры в гольф”.
Я не пытаюсь никак навредить Остину. Это было гипотетическое предположение. Вообще не руководство к действию. Во-вторых, я считаю, что это очень хороший комплимент Ривзу, потому что он играет в команде с двумя будущими членами Зала славы, но при этом является ценным «активом». Вообще не хотел сделать ничего такого в отношении Остина", — заявил Пол.