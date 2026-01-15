Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

35+7+9 Донована Митчелла помогли «Кливленду» разгромить «Филадельфию»

«Кливленд» разгромил «Филадельфию» в гостях — 133:107, несмотря на доступность ключевых игроков хозяев.

Источник: Спортс"

Главным действующим лицом на площадке стал защитник Донован Митчелл. На его счету 35 очков, 7 подборов, 9 передач и 1 перехват за 33 минуты.

Митчелл реализовал 11 из 22 бросков с игры, 5 из 12 трехочковых и 8 из 8 штрафных.

Форвард Эван Мобли оформил дабл-дабл — 17 очков (7 из 10 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 2 из 4 с линии), 13 подборов, 6 передач и 4 блок-шота.

В составе «Филадельфии» 13 баскетболистов набрали очки, но только Джоэл Эмбиид взял планку в 20 (7 из 14 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 4 из 4 с линии).