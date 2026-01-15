Брайс Сенсабо обновил рекорд карьеры, набрав 43 очка в проигранном матче с «Чикаго»

Сенсабо обновил рекорд карьеры по результативности, набрав 43 очка за 34 минуты. На его счету также 5 подборов и 2 перехвата.
22-летний форвард «Джаз» Брайс Сенсабо стал самым результативным игроком в матче с «Чикаго». Это не спасло его команду от поражения — 126:128.
