Стив Керр о Куминге: «Сложная ситуация. От этого никто не выигрывает»

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр констатировал, что нынешний расклад по Джонатану Куминге несет вред обеим сторонам.

Источник: Спортс"

Получивший крупное продление контракта в межсезонье форвард не имеет четкой роли в команде и почти не выходит на площадку.

"Скажу лишь, что ситуация сложная. Думаю, вы это знаете. Все это знают. На этом я, пожалуй, остановлюсь.

Мы должны работать с вещами, на которые можем повлиять, и стараться двигаться вперед. Это непростая ситуация. Честно говоря, даже говорить о ней непросто. Я стараюсь защитить всех в рамках нашей организации. И сейчас никто не выигрывает в этой ситуации. Это печально, но что есть, то есть", — констатировал Керр.