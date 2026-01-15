Адам Сильвер: «Евролига и ее аудитория — это не потолок. Иначе мы не тратили бы столько времени и сил на наш европейский проект»

"Я передал юридические письма своим адвокатам. Пусть они этим занимаются. Я вовсе не считаю неизбежным какой‑либо конфликт. На мой взгляд, здесь есть возможность для развития европейского баскетбола.
Откровенно говоря, я куда больше сосредоточен на конкурентной среде — не только с другими видами спорта в Европе, но и с иными формами развлечений. Именно так мы воспринимаем НБА. Мы не считаем, что даже в Соединенных Штатах конкурируем с другими баскетбольными или спортивными организациями. Мы конкурируем за внимание людей.
Если бы я считал, что потолок — это существующая Евролига и ее аудитория, мы не тратили бы столько времени и сил на этот проект.
Я, как многие из вас знают, большой поклонник европейского футбола. Меня поражает чувство принадлежности, почти что трайбализм, который возникает из любви и поддержки этих клубов. И вот на что, по-моему, мы нацеливаемся.
Хотя мы рассматриваем возможность создания лиги в Европе и, если все сделаем правильно, эта лига может быть физически базироваться здесь, в Европе, наша надежда — как и в случае с НБА — в том, что за ней будут следить по всему миру«, — заявил Сильвер на пресс-конференции перед игрой НБА в Берлине между “Мемфисом” и “Орландо”.