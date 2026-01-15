Ричмонд
Адам Сильвер о переговорах с «Реалом»: «Я бы отнес это скорее к этапу сбора информации»

Комиссионер НБА Адам Сильвер подтвердил, что лига вела переговоры с мадридским «Реалом» о его возможном участии в новом европейском проекте.

Источник: Спортс"

«Я не готов подтверждать конкретные сообщения. Но я подтверждаю, что мы вели переговоры с “Реалом”, а также с другими испанскими клубами.

При этом, как я уже говорил, нынешний этап обсуждений я бы отнес скорее к сбору информации. Мне важно до конца понять, во что мы можем ввязаться с точки зрения долгосрочных инвестиций и дальнейшего развития европейского баскетбола.

Поэтому на данном этапе было бы преждевременно говорить о более конкретных переговорах с какими‑либо клубами", - добавил Сильвер.

«Реал» рассматривается как одна из ключевых команд для запуска турнира, запланированного на 2027 год.