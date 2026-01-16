Ричмонд
Дрэймонд Грин, лежа на паркете, дернул Карла-Энтони Таунса за ногу и получил неспортивный фол

В одном из эпизодов матча против «Нью-Йорка» форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оказался на паркете после контакта с центровым «Никс» Карлом-Энтони Таунсом.

Грин решил любой ценой остановить убегающего соперника и, уже лежа на паркете, дернул того за ногу.

По итогам эпизода арбитры выписали Грину неспортивный фол первой степени, который стал для него вторым в сезоне.