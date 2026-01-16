Анферни Саймонс набрал 39 очков и помог «Бостону» отыграться с «-19» в матче против «Майами»

Саймонс вошел в игру со скамейки запасных и реализовал 13 из 28 бросков с игры, 7 из 16 трехочковых и 6 из 6 штрафных. Также на его счету 4 подбора, 4 передачи и 1 перехват за 34 минуты на паркете.