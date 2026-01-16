Баскетболиста студенческой команды застрелили в США

Отмечается, что департамент полиции Нэшвилла расследует смерть 20-летнего студента, который возвращался в кампус в сопровождении двух друзей после посещения соревнований по гимнастике. Друзья Белла отвлеклись на свои мобильные телефоны, когда услышали несколько выстрелов из поравнявшейся с ними машины и поняли, что водитель ранен. Их автомобиль замедлил ход и столкнулся на автостраде с пикапом.