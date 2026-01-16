Ричмонд
Баскетболиста студенческой команды застрелили в США

Баскетболист студенческой команды был застрелен на автостраде в США.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Баскетболист студенческой команды Университета Фиска из Джексона Андре Белл был застрелен на автостраде в Нэшвилле (США, штат Теннесси), сообщает Fox News.

Отмечается, что департамент полиции Нэшвилла расследует смерть 20-летнего студента, который возвращался в кампус в сопровождении двух друзей после посещения соревнований по гимнастике. Друзья Белла отвлеклись на свои мобильные телефоны, когда услышали несколько выстрелов из поравнявшейся с ними машины и поняли, что водитель ранен. Их автомобиль замедлил ход и столкнулся на автостраде с пикапом.

Белл получил пулевое ранение в голову и был доставлен в больницу в критическом состоянии, где скончался.

Главный тренер Джеремайя Крачер назвал Белла ключевым игроком баскетбольной команды Университета Фиска.