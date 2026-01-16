Майк Тирико о кооперации с Майклом Джорданом на NBC: «Похоже на то, чего все хотели? Нет. Но точно лучше, чем ничего»

"Похоже на то, чего все ждали? Наверное, нет. Лучше чем ничего от Джордана? Абсолютно точно, да.
Если будет еще одна такая возможность, буду очень рад поучаствовать в этом.
Ничего пока не запланировано, насколько я знаю. Но вероятность остается.
Надеюсь, что будет что-то еще. Майкл был потрясающ", — заявил Майк Тирико, выступавший в роли собеседника Джордана.
