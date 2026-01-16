Ричмонд
Майк Тирико о кооперации с Майклом Джорданом на NBC: «Похоже на то, чего все хотели? Нет. Но точно лучше, чем ничего»

Майкл Джордан согласился на роль в запуске трансляций НБА на NBC в роли «специального участника». Сотрудничество вылилось в одно интервью, которое было выпущено телеканалом в трех частях в рамках серии «MJ: Insights To Excellence».

"Похоже на то, чего все ждали? Наверное, нет. Лучше чем ничего от Джордана? Абсолютно точно, да.

Если будет еще одна такая возможность, буду очень рад поучаствовать в этом.

Ничего пока не запланировано, насколько я знаю. Но вероятность остается.

Надеюсь, что будет что-то еще. Майкл был потрясающ", — заявил Майк Тирико, выступавший в роли собеседника Джордана.

Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
