Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвид Адельман: «Нам ужасно не хватает Кристиана Брауна, особенно в защите. Но мы будем терпеливы»

Защитник «Денвера» Кристиан Браун вернулся в состав в январе после почти двухмесячного отсутствия, но снова пропускает игры из-за травмы голеностопа.

"Он занимался не в полный контакт. С участием тренерского персонала. Было бы глупо выпускать его, когда ему необходимо возвращать форму.

Он позанимался. Йонас Валанчюнас тоже потихоньку восстанавливается. У всех свой график. Все прогнозы и сроки, которые мы объявляем, очень примерны. Им надо почувствовать уверенность перед тем, как возвращаться на паркет.

Мы будем терпеливы с Брауном. Он очень важная часть нашей команды, особенно в защите. Нам ужасно его не хватает. Очень сильно ждем его возвращения в оптимальную форму", — поделился главный тренер Дэвид Адельман.

Браун пока отыграл только 14 матчей в этой «регулярке».