«Барселона» провела переговоры с НБА, но намерена продлить соглашение с Евролигой

Неожиданным гостем на переговорах стал Пау Газоль. Бывший чемпион НБА и легенда «Барселоны», по сообщениям, принял участие в обсуждениях в неформальной, но стратегически важной роли. Его задачей было подчеркнуть спортивный и символический потенциал турнира под эгидой НБА и «заинтересовать» клуб этим проектом.