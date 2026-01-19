Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барселона» провела переговоры с НБА, но намерена продлить соглашение с Евролигой

Будущее «Барселона» остается предметом оживленных дискуссий. Сегодня состоялась встреча высокого уровня с участием комиссионером НБА Адама Сильвера и высокопоставленных представителей каталонского клуба.

Источник: Спортс"

Неожиданным гостем на переговорах стал Пау Газоль. Бывший чемпион НБА и легенда «Барселоны», по сообщениям, принял участие в обсуждениях в неформальной, но стратегически важной роли. Его задачей было подчеркнуть спортивный и символический потенциал турнира под эгидой НБА и «заинтересовать» клуб этим проектом.

Несмотря на это, как сообщает Eurohoops, совет директоров «Барселоны» уже на этой неделе намерен официально утвердить продление соглашения с Евролигой на следующие 10 лет.

При этом полностью исключать альтернативные варианты развития событий пока нельзя. Источники, близкие к клубу, отмечают: «Барселона» сохраняет открытость к проекту ФИБА и НБА — если в будущем он обретет конкретные очертания и станет жизнеспособным. Клуб заинтересован в участии в максимально конкурентном турнире.