«Барселона» провела переговоры с НБА, но намерена продлить соглашение с Евролигой

Неожиданным гостем на переговорах стал Пау Газоль. Бывший чемпион НБА и легенда «Барселоны», по сообщениям, принял участие в обсуждениях в неформальной, но стратегически важной роли. Его задачей было подчеркнуть спортивный и символический потенциал турнира под эгидой НБА и «заинтересовать» клуб этим проектом.
Несмотря на это, как сообщает Eurohoops, совет директоров «Барселоны» уже на этой неделе намерен официально утвердить продление соглашения с Евролигой на следующие 10 лет.
При этом полностью исключать альтернативные варианты развития событий пока нельзя. Источники, близкие к клубу, отмечают: «Барселона» сохраняет открытость к проекту ФИБА и НБА — если в будущем он обретет конкретные очертания и станет жизнеспособным. Клуб заинтересован в участии в максимально конкурентном турнире.