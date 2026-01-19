Егор Дёмин набрал 11 очков в проигранном матче с «Чикаго»

За это время россиянин отметился 11 очками (4 из 9 с игры, 3 из 6 трехочковых), 1 подбором и 1 передачей, закончив встречу с показателем полезности «-12».
«Буллс» на своей домашней арене разгромили «Нетс» — 124:102.
Защитник Егор Дёмин вышел в стартовой пятерке «Бруклина» на матч против «Чикаго» и провел на паркете 22 минуты.
