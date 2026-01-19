Кевин Дюрэнт обошел Дирка Новицки и занял 6-е место списка лучших бомбардиров в истории НБА

Это выступление позволило 37-летнему форварду подняться на шестое место списка лучших бомбардиров в истории НБА (c 31562 очками), обойдя легенду «Далласа» Дирка Новицки.
Среди действующих игроков выше Дюрэнта находится только Леброн Джеймс, занимающий первое место (42727).
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.