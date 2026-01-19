Ричмонд
Кевин Дюрэнт обошел Дирка Новицки и занял 6-е место списка лучших бомбардиров в истории НБА

Суперзвезда «Хьюстона» Кевин Дюрэнт набрал 18 очков в сегодняшнем победном матче против «Нового Орлеана» (119:110).

Источник: Спортс"

Это выступление позволило 37-летнему форварду подняться на шестое место списка лучших бомбардиров в истории НБА (c 31562 очками), обойдя легенду «Далласа» Дирка Новицки.

Среди действующих игроков выше Дюрэнта находится только Леброн Джеймс, занимающий первое место (42727).

