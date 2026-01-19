Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони Эдвардс не попал стартовый состав Матча всех звезд, так как проиграл Виктору Вембаньяме в голосовании болельщиков

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма попал в стартовый состав Матча всех звезд НБА, опередив по итогам голосования защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. По правилам отбора, при равенстве баллов приоритет отдается игроку, набравшему больше голосов болельщиков.

Источник: Спортс"

В текущем сезоне Вембаньяма в среднем набирает 24,5 очка, делает 10,9 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота. У Эдвардса же средние показатели составляют 29,6 очка, 4,9 подбора и 3,7 передачи.