Майк Данливи о Джонатане Куминге: «Чтобы удовлетворить запрос на обмен, нужен спрос на рынке»

Форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга формально запросил обмен из клуба после появления технической возможности. Генменеджера Майка Данливи спросили о текущей ситуации с ним.

"Когда делаешь запрос на обмен, нужен спрос на рынке.

Жаль, что все сложилось так плохо в ситуации с ним. Что поделаешь. У нас еще есть время. Пока он в нашем ростере. Ничего на подходе. Но в лиге все может измениться за секунду, как недавно произошло (травма Джимми Батлера). Ему надо быть готовым.

Что касается дальних драфт-пиков, когда Стефа Карри уже не будет в команде, мы задействуем их только в случае прихода игрока, который будет полезен в те дальние сезоны. Он должен быть действительно значимым. Приносить серьезную пользу с точки зрения позиции, стиля, архетипа.

Если такая возможность представится, у нас есть все необходимые ресурсы", — заключил Данливи.