Матч «Сперс» в Хьюстоне был задержан на 22 минуты из-за замены кольца

Матч «Сперс» против «Рокетс» в Хьюстоне начался с опозданием на 22 минуты из-за технических неполадок. Гости обнаружили перекос кольца, сотрудники клуба подтвердили его и вынуждены были осуществить замену. Инцидент, предположительно, произошел после данка Стефона Касла, повисевшего на кольце во время разминки.