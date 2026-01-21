Ричмонд
Матч «Сперс» в Хьюстоне был задержан на 22 минуты из-за замены кольца

Источник: Спортс"

Матч «Сперс» против «Рокетс» в Хьюстоне начался с опозданием на 22 минуты из-за технических неполадок. Гости обнаружили перекос кольца, сотрудники клуба подтвердили его и вынуждены были осуществить замену. Инцидент, предположительно, произошел после данка Стефона Касла, повисевшего на кольце во время разминки.

Обе команды вернулись в подтрибунные помещения и вынуждены были проводить разминку заново.

В конце встречи вопросы к кольцу возникли снова, но контроль с помощью уровня не показал существенных проблем. «Рокетс» одержали победу — 111:106.