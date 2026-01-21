Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Грин вернулся на площадку в игре с «Сиксерс» и впервые в карьере вышел со скамейки запасных

Защитник «Финикса» Джейлен Грин вернулся на площадку после растяжения задней поверхности правого бедра. Баскетболист получил травму во время тренировочного лагеря, провел 2 матча в ноябре, но выбыл из состава снова из-за рецидива.

Источник: Спортс"

Игра с «Филадельфией» (116:110) стала для него третьей в этом сезоне. Грин провел 20 минут на паркете, набрав 12 очков (4 из 11 с игры, 2 из 4 из-за дуги), 2 подбора и 3 передачи.

Это первый выход со скамейки в карьере баскетболиста за 5 сезонов.