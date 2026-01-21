Андреас Пистиолис после победы над «Уралмашем»: «В концовке встречи мы играли мягко, что недостойно игроков, которые носят джерси ЦСКА»

ЦСКА с трудом одержал домашнюю победу над «Уралмашем» (87:84). Несмотря на значительное преимущество, армейцы позволили гостям отыграть 18 очков, и судьба матча решилась лишь в концовке — победным трехочковым Каспера Уэйра на последней секунде. Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис остался недоволен игрой команды в 4-й четверти.
«Я говорил несколько раз по ходу сезона, что мы считаем “Уралмаш” одной из сильнейших команд Лиги, и сегодня они, наверное, показали впервые во встрече с нами то, на что они действительно способны.
В подготовке мы говорили о том, что нам предстоит серия довольно сложных матчей, и сегодня был один из таких против очень серьезного соперника. Нашими задачами было подготовиться к нему, и в то же время сохранять такую ментальную, психологическую готовность продолжать нашу победную серию.
В последней четверти полностью провалили вторую задачу, и, когда достигли отметки «+18», полностью выключились, как будто соперник уже повержен. И то, что мы закончили эту четверть со счетом 15:29, говорит о нашем полном коллапсе и в защите, и в нападении.
Мы играли мягко и, по сути дела, практически сдавались, что недостойно игроков, которые носят джерси ЦСКА. Надеюсь, мы выучим урок, который говорит о том, что когда ты перестаешь стараться и сражаться на протяжении всех 40 минут, тебя может обыграть каждый", — сказал греческий специалист после матча.