Андреас Пистиолис после победы над «Уралмашем»: «В концовке встречи мы играли мягко, что недостойно игроков, которые носят джерси ЦСКА»

В подготовке мы говорили о том, что нам предстоит серия довольно сложных матчей, и сегодня был один из таких против очень серьезного соперника. Нашими задачами было подготовиться к нему, и в то же время сохранять такую ментальную, психологическую готовность продолжать нашу победную серию.