Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Два последних нападения не получились, это и стоило нам победы»

«Уралмаш» потерпел поражение в напряженном матче с московским ЦСКА. Екатеринбуржцы совершили впечатляющий камбэк, отыграв 18 очков и сравняв счет за полторы минуты до конца, но в итоге уступили со счетом 84:87. Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин проанализировал ход матча.

"Первую половину, к сожалению, начали с опаской, были на шаг позади. Все время играли мягче, чем должны, практически не оказывали никакого сопротивления ЦСКА, они забросили 54 очка в первой половине. В перерыве я говорил, что нам нужно прибавить в жесткости.

Мы сократили разницу до 6 очков, но, к сожалению, тяжелейший трехочковый Тримбла, два трехочковых Каспера опять вернули разницу в двузначную. В конце хорошо, что продолжали бороться и имели свои шансы. Да, к сожалению, два последних нападения не получились, не вышло даже сделать какой-то вразумительный бросок. Я думаю, это и стоило нам победы в этом матче", — подытожил Юдин.

Следующим соперником «Уралмаша» станет красноярский «Енисей». Матч пройдет в Екатеринбурге 24 января.