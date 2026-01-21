Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Два последних нападения не получились, это и стоило нам победы»

Мы сократили разницу до 6 очков, но, к сожалению, тяжелейший трехочковый Тримбла, два трехочковых Каспера опять вернули разницу в двузначную. В конце хорошо, что продолжали бороться и имели свои шансы. Да, к сожалению, два последних нападения не получились, не вышло даже сделать какой-то вразумительный бросок. Я думаю, это и стоило нам победы в этом матче", — подытожил Юдин.