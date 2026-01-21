«Голден Стэйт» сохраняет интерес к Трею Мерфи

«Имя, которое я продолжаю слышать в контексте интересов “Уорриорз” — это Трей Мерфи. При этом “Пеликанс” сигнализируют, что не намерены его обменивать. У него очень выгодный контракт, и клубу не нужно принимать решение по игроку прямо сейчас или летом.
Очевидно, они надеются продолжить строить команду вокруг нынешнего ядра, которое пока не добивается успеха, но, как им кажется, потенциально способно это сделать.
Для сделки «Пеликанс» сначала должны сами выставить Мерфи на обмен. Конечно, «Уорриорз» не отдадут за него «сундук с сокровищами», как за Янниса, но этот игрок может стоить им нескольких пиков 1-го раунда", — отметил журналист ESPN.