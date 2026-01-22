Ричмонд
Мантуан о баскетболе: «Начал смотреть матчи НБА, когда появился Карри. Сводят с ума его броски. Думаю: “Откуда он вообще такой взялся? Парень точно не с этой планеты”

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан рассказал об интересе к баскетболу.

Источник: Спортс"

— У вас есть чехол для телефона со Стефеном Карри и Леброном Джеймсом. Это ваши любимые баскетболисты?

— Да! Мне всегда нравился баскетбол, но по-настоящему я втянулся и начал смотреть матчи НБА, когда там появился Стефен Карри.

Я почти не застал Кобе Брайанта, совсем не видел вживую, как играл Майкл Джордан, поэтому Леброн и Карри для меня настоящие кумиры, заставившие влюбиться в этот спорт.

То, какие броски забивает Карри, натурально сводит с ума! Всякий раз думаю: «Откуда он вообще такой взялся? Парень точно не с этой планеты».

Понятно, что в Бразилии нет ничего популярнее футбола и баскетбол сильно ему уступает, но в какой-то момент НБА сделала большую ставку на бразильский рынок, появились трансляции матчей, мы всегда были в курсе последних новостей.

Поэтому интерес начал расти, у всех появились свои любимчики, на улицах стало больше людей, бросающих мяч в корзину и получающих от этого удовольствие.

Например, нынешнее молодое поколение фанатеет от Ги Сантоса из «Голден Стэйт», — сказал Густаво Мантуан.

