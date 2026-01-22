Ричмонд
Кендрик Перкинс: «Если дать Эвану Мобли энергию и характер Янниса Адетокумбо, получится Кевин Гарнетт»

«Лучший защищающийся» прошлого сезона форвард «Кливленда» Эван Мобли демонстрирует небольшой спад в этом чемпионате, набирая 17,8 очка, 8,6 подбора, 4,2 передачи, 1 перехват и 1,9 блок-шота. Ведущий ESPN Кендрик Перкинс критически отозвался о его прогрессе.

Источник: Спортс

«Когда он станет по-настоящему влиять на результат, а не просто будет популярным? Если дать ему энергию и характер Янниса Адетокумбо, получится Кевин Гарнетт. Это им и нужно на постоянной основе. Он наиболее важный игрок в составе “Кавальерс”, если они хотят пройти в финал и взять титул», — заключил Перкинс.