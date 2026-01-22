Кендрик Перкинс: «Если дать Эвану Мобли энергию и характер Янниса Адетокумбо, получится Кевин Гарнетт»

«Когда он станет по-настоящему влиять на результат, а не просто будет популярным? Если дать ему энергию и характер Янниса Адетокумбо, получится Кевин Гарнетт. Это им и нужно на постоянной основе. Он наиболее важный игрок в составе “Кавальерс”, если они хотят пройти в финал и взять титул», — заключил Перкинс.