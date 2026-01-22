Гилберт Аренас: «240 миллионов Остину Ривзу отбросят “Лейкерс” лет на 10 назад»

«Лейкерс» нужен обмен, чтобы добавить команде атлетизма.
Остин Ривз наиболее важен для будущего команды, потому что это главный актив на рынке. Это значит, что за него придется переплатить, на это «Лейкерс» и надо рассчитывать. Если они заплатят ему 240 миллионов, это отбросит их лет на 10 назад.
Проблема в сочетании такого контракта и перестройки. 240 миллионов — это вторая опция. Такой парень уже пару раз попал на Матч всех звезд, в сборную сезона. Никто не обменяет такого игрока на Остина Ривза.
За него не дадут Джейлена Брауна, Карла-Энтони Таунса. Даже Джулиуса Рэндла", — заключил Аренас.