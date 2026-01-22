Ричмонд
Гилберт Аренас: «240 миллионов Остину Ривзу отбросят “Лейкерс” лет на 10 назад»

Остин Ривз имеет возможность продлить контракт с «Лейкерс» на 5 лет и сумму около 240 миллионов долларов. Защитник набирает 26,6 очка, 5,2 подбора и 6,3 передачи в среднем в этом сезоне. Гилберт Аренас оценил этот вариант на своем подкасте.

Источник: Спортс"

«Лейкерс» нужен обмен, чтобы добавить команде атлетизма.

Остин Ривз наиболее важен для будущего команды, потому что это главный актив на рынке. Это значит, что за него придется переплатить, на это «Лейкерс» и надо рассчитывать. Если они заплатят ему 240 миллионов, это отбросит их лет на 10 назад.

Проблема в сочетании такого контракта и перестройки. 240 миллионов — это вторая опция. Такой парень уже пару раз попал на Матч всех звезд, в сборную сезона. Никто не обменяет такого игрока на Остина Ривза.

За него не дадут Джейлена Брауна, Карла-Энтони Таунса. Даже Джулиуса Рэндла", — заключил Аренас.