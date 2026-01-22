Энджел Риз сыграет одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Жены на охоте»

Во вторник Netflix объявил о том, что пригласил баскетболистку «Чикаго Скай» на одну из главных ролей в драматическом сериале «Жены на охоте».
23-летняя Риз появится во втором сезоне сериала в роли персонажа по имени «Тренер Барби».
Звезда женской НБА Энджел Риз проявит себя в неожиданном амплуа.
