Энджел Риз сыграет одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Жены на охоте»

Звезда женской НБА Энджел Риз проявит себя в неожиданном амплуа.

Источник: Спортс"

Во вторник Netflix объявил о том, что пригласил баскетболистку «Чикаго Скай» на одну из главных ролей в драматическом сериале «Жены на охоте».

23-летняя Риз появится во втором сезоне сериала в роли персонажа по имени «Тренер Барби».