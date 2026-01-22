Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Томислав Томович после поражения от «Пармы»: «Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию»

В рамках группового этапа Winline Basket Cup «Локомотив‑Кубань» дома уступил «Бетсити Парме» со счетом 92:93. Поражение стало для краснодарского клуба четвертым подряд в турнире и лишило его шансов на выход в плей-офф.

Источник: Спортс"

В рамках группового этапа Winline Basket Cup «Локомотив‑Кубань» дома уступил «Бетсити Парме» со счетом 92:93. Поражение стало для краснодарского клуба четвертым подряд в турнире и лишило его шансов на выход в плей-офф. После матча главный тренер команды Томислав Томович проанализировал причины неудачи.

"Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию. Были эпизоды, когда мы могли набрать легкие очки в быстрых переходах, чтобы продолжить вести игру в нужном направлении, но принимали не лучшие решения.

Возможно, сказалось то, что мы слишком много энергии потратили, борясь в «краске» с большими игроками соперника. Поздравляю соперника с победой, а мы постараемся извлечь из сегодняшней игры урок и будем работать, чтобы стать лучше", — сказал сербский специалист.