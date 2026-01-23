«Уорриорз» планируют побороться за Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо в межсезонье (Джейк Фишер)

«По словам источников из НБА, “Уорриорз” намерены активно участвовать в возможных переговорах по Адетокумбо, если “Милуоки” действительно сделает его доступным для обмена. Параллельно клуб изучает перспективу наконец объединить Леброна Джеймса со Стефеном Карри — Джеймс станет неограниченно свободным агентом 30 июня», — сообщает инсайдер.
Контракт Карри рассчитан до сезона-2026/27, и он по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры. В «Голден Стэйт» считают, что связка Карри с Адетокумбо или Джеймсом может продлить чемпионское окно команды.