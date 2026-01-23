Ричмонд
«Уорриорз» планируют побороться за Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо в межсезонье (Джейк Фишер)

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Голден Стэйт» намерены заполучить Янниса Адетокумбо через обмен, а также изучают возможность подписания Леброна Джеймса на рынке свободных агентов предстоящим летом.

«По словам источников из НБА, “Уорриорз” намерены активно участвовать в возможных переговорах по Адетокумбо, если “Милуоки” действительно сделает его доступным для обмена. Параллельно клуб изучает перспективу наконец объединить Леброна Джеймса со Стефеном Карри — Джеймс станет неограниченно свободным агентом 30 июня», — сообщает инсайдер.

Контракт Карри рассчитан до сезона-2026/27, и он по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры. В «Голден Стэйт» считают, что связка Карри с Адетокумбо или Джеймсом может продлить чемпионское окно команды.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше