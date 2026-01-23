Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судьи не зафиксировали голтендинг у «Рокетс» в ключевой атаке. Проход Макси мог принести «Сиксерс» победу в основное время

Судьи не зафиксировали голтендинг во время прохода разыгрывающего «Сиксерс» Тайриза Макси на последних секундах четвертой четверти матча с «Рокетс» при равном счете.

Источник: Спортс"

На повторе видно, что блок-шот Кевина Дюрэнта состоялся уже после того, как мяч коснулся щита. Просмотр повтора в тот момент был недоступен.

Матч перешел в овертайм, победа в котором все же досталась «Филадельфии» (128:122).