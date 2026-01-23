Ричмонд
Джей Джей Редик: «Все в организации ценят Леброна и то, что он сделал для “Лейкерс”

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик поделился своим мнением о том, как в клубе воспринимают звездного форварда Леброна Джеймса.

Источник: Спортс"

Недавно в нашумевшем материале ESPN было сказано, что управляющая «Лейкерс» Джини Басс критически отзывается о многолетнем лидере команды в частном порядке.

«Я здесь уже второй год. Все в этой организации ценят Леброна и то, что он сделал для “Лейкерс”.

Он заботится о местном наследии. Честно говоря, это своего рода бремя — быть суперзвездой «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении восьми лет. И он делает это с достоинством.

Мне точно нравится его влияние. Мне доставляет удовольствие тренировать его на самом высоком уровне, 10 из 10. Это не значит, что у нас нет разногласий, но я знаю, что этот парень вложит в это все силы. Мне очень нравится работать с ним", — сказал Редик.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше