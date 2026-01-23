Ричмонд
38 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Далласу»

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри стал самым результативным игроком матча против «Далласа», набрав 38 очков.

Источник: Спортс"

За 34 минуты на паркете Карри попал 14 из 27 бросков с игры, 8 из 15 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Также в его активе 4 подбора и 1 передача.

Уступая «-1» в середине четвертой четверти, «Уорриорс» пропустили 11 очков подряд после того, как форвард Дрэймонд Грин в течение минуты получил неспортивный фол, затем обычный фол и отправился на скамейку запасных.

«Голден Стэйт» проиграл второй матч без Джимми Батлера (115:123), вылетевшего до конца сезона. Его сменщик, Джонатан Куминга, сегодня выбыл с повреждением колена и голеностопа в первой половине игры.