Стефен Карри стал первым в истории НБА, кто выбросил 10000 трехочковых

В сегодняшнем матче против «Далласа» суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри исполнил 15 трехочковых (8 точных).

Источник: Спортс"

Благодаря этому выступлению 37-летний разыгрывающий стал первым игроком в истории НБА, на счету которого 10000+ попыток дальних бросков (10007).

Ближайшие преследователи Карри — Джеймс Харден (9110), Дэмиан Лиллард (7556) и Леброн Джеймс (7442).

