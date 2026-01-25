Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за «Реал»

За день до дебюта Амосову исполнилось 18 лет. Он является воспитанником «Самары», 26 марта 2023 года стал самым молодым баскетболистом, сыгравшим в Единой лиге ВТБ. В возрасте 15 лет и 63 дней форвард вышел на площадку в матче против «Енисея».