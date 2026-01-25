Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за «Реал»

Российский баскетболист Амосов в 18 лет дебютировал за мадридский «Реал».

Источник: https://vtb-league.com/

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Самый молодой баскетболист в истории Единой лиги ВТБ форвард Егор Амосов провел дебютный матч за основную команду мадридского «Реала».

«Реал» в субботу на выезде обыграл «Бреоган» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 103:85 (19:19, 24:24, 27:22, 33:20). Амосов отыграл 1 минуту 12 секунд в заключительной четверти и не отметился результативными действиями.

За день до дебюта Амосову исполнилось 18 лет. Он является воспитанником «Самары», 26 марта 2023 года стал самым молодым баскетболистом, сыгравшим в Единой лиге ВТБ. В возрасте 15 лет и 63 дней форвард вышел на площадку в матче против «Енисея».

В прошлом сезоне баскетболист сыграл в 34 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 5,9 очков и делая 3,5 подбора и 1,5 передачи. Амосов перешел в «Реал» в августе 2025 года.