Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за «Реал»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Самый молодой баскетболист в истории Единой лиги ВТБ форвард Егор Амосов провел дебютный матч за основную команду мадридского «Реала».
«Реал» в субботу на выезде обыграл «Бреоган» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 103:85 (19:19, 24:24, 27:22, 33:20). Амосов отыграл 1 минуту 12 секунд в заключительной четверти и не отметился результативными действиями.
За день до дебюта Амосову исполнилось 18 лет. Он является воспитанником «Самары», 26 марта 2023 года стал самым молодым баскетболистом, сыгравшим в Единой лиге ВТБ. В возрасте 15 лет и 63 дней форвард вышел на площадку в матче против «Енисея».
В прошлом сезоне баскетболист сыграл в 34 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 5,9 очков и делая 3,5 подбора и 1,5 передачи. Амосов перешел в «Реал» в августе 2025 года.