НБА перенесла матч «Миннесота» — «Голден Стэйт» из-за беспорядков в Миннеаполисе

НБА отложила субботний матч между «Миннесотой» и «Голден Стэйт» в Миннеаполисе на фоне растущих беспорядков в городе.

Источник: Sports

Столкновения протестующих с федеральными иммиграционными офицерами в субботу утром привело к убийству мужчины. В заявлении НБА говорится, что игра была отложена «с целью обеспечения безопасности жителей Миннеаполиса».

Лига планирует провести матч в воскресенье в 17:30 по восточному времени. «Уорриорз» и «Тимбервулвз» также должны сыграть в Миннеаполисе в понедельник вечером.

В пятницу днем ​​тысячи людей прошли маршем по центру Миннеаполиса, требуя прекращения продолжающейся операции Службы иммиграции и таможенного контроля США в штате.

Стрельба, произошедшая в субботу утром примерно в 3 километрах к югу от арены «Вулвз», вызвала новую волну протестов со стороны местных жителей.