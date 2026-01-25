НБА перенесла матч «Миннесота» — «Голден Стэйт» из-за беспорядков в Миннеаполисе

Столкновения протестующих с федеральными иммиграционными офицерами в субботу утром привело к убийству мужчины. В заявлении НБА говорится, что игра была отложена «с целью обеспечения безопасности жителей Миннеаполиса».
Лига планирует провести матч в воскресенье в 17:30 по восточному времени. «Уорриорз» и «Тимбервулвз» также должны сыграть в Миннеаполисе в понедельник вечером.
В пятницу днем тысячи людей прошли маршем по центру Миннеаполиса, требуя прекращения продолжающейся операции Службы иммиграции и таможенного контроля США в штате.
Стрельба, произошедшая в субботу утром примерно в 3 километрах к югу от арены «Вулвз», вызвала новую волну протестов со стороны местных жителей.