Айзейя Вашингтон близок к переходу в «Сарагосу» («Свободный агент»)

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 27‑летний баскетболист демонстрировал среднюю статистику: 15,1 очка, 4,2 подбора и 5,9 передачи за матч. «Сарагоса», которая занимает 14‑е место в чемпионате Испании (6 побед в 16 матчах), намерена усилить игру за счет нового разыгрывающего.