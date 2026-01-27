Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дабл-дабл Луки Дончича (46+11) позволил «Лейкерс» справиться с «Буллз»

«Лейкерс» одержали победу над «Чикаго» со счетом 129:118 во многом благодаря выдающейся игре Луки Дончича. Словенец оформил дабл-дабл, набрав 46 очков и отдав 11 передач, а также совершил 7 подборов. Существенный вклад внес и Леброн Джеймс, добавивший 24 очка.

Источник: Спортс"

Со стороны «Буллз» наиболее результативным стал Коби Уайт, который записал на свой счет 23 очка.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше