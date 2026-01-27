Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич обновил рекорд «Лейкерс», набрав 2000 очков быстрее всех в истории клуба

Лука Дончич обновил рекорд «Лейкерс» в победном матче против «Чикаго» (129:118). Набрав 46 очков в своей 65-й игре за «озерников», словенский разыгрывающий стал самым быстрым игроком в истории клуба, достигшим отметки в 2000 набранных очков, превзойдя достижение Джорджа Майкана (72 игры).

Источник: Спортс"

В игре с «Буллз» Дончич оформил дабл-дабл (46 очков, 11 передач, 8 из 14 трехочковых) и вошел в элитный клуб «Лейкерс» вместе с Кобе Брайантом, став лишь вторым игроком команды, который в одной игре набрал не менее 45 очков, отдал не менее 10 передач и реализовал не менее 5 трехочковых бросков.