Лука Дончич обновил рекорд «Лейкерс», набрав 2000 очков быстрее всех в истории клуба

В игре с «Буллз» Дончич оформил дабл-дабл (46 очков, 11 передач, 8 из 14 трехочковых) и вошел в элитный клуб «Лейкерс» вместе с Кобе Брайантом, став лишь вторым игроком команды, который в одной игре набрал не менее 45 очков, отдал не менее 10 передач и реализовал не менее 5 трехочковых бросков.