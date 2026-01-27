Егор Дёмин примет участие в Матче восходящих звезд НБА

19-летний россиянин — один из 10 новичков, все из которых были выбраны в лотерее драфта-2025, и приглашенных на это мероприятие. Остальные — форвард «Далласа» Купер Флэгг (выбран под первым номером), защитник «Сан-Антонио» Дилан Харпер (второй), защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб (третий), защитник «Шарлотт» Кон Книппел (четвертый), защитник «Вашингтона» Тре Джонсон (шестой), защитник «Пеликанс» Джеремайя Фирс (седьмой) и форвард команды Дерик Куин (13-й), форвард «Торонто» Коллин Мюррей-Бойлс (девятый), а также форвард «Мемфиса» Седрик Кауард (11-й).