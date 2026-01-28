Ричмонд
Гершон Ябуселе о стрельбе в Миннеаполисе: «Мы говорим об убийствах. Правительство должно прекратить»

Второй резонансный эпизод со стрельбой в Миннеаполисе со стороны федерального агента заставил ряд баскетболистов высказаться по этому поводу. К ним присоединился французский форвард «Никс» Гершон Ябуселе.

"Не могу перестать думать о трагических событиях в Миннесоте. Хоть я и француз, не могу молчать.

То, что происходит, невозможно понять. Мы говорим об убийствах. Это очень серьезно. Ситуация должна измениться, правительство должно прекратить действовать подобным образом. Поддерживаю Миннесоту", — написал Ябуселе в соцсетях.

Виктор Вембаньяма упомянул высказывание своего земляка, заявив, что «гордится людьми, высказывающими свое мнение». Форвард «Сперс» добавил, что его слова «могут иметь последствия, но каждый сам решает, какую цену он готов заплатить».