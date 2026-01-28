Гершон Ябуселе о стрельбе в Миннеаполисе: «Мы говорим об убийствах. Правительство должно прекратить»

"Не могу перестать думать о трагических событиях в Миннесоте. Хоть я и француз, не могу молчать.
То, что происходит, невозможно понять. Мы говорим об убийствах. Это очень серьезно. Ситуация должна измениться, правительство должно прекратить действовать подобным образом. Поддерживаю Миннесоту", — написал Ябуселе в соцсетях.
Виктор Вембаньяма упомянул высказывание своего земляка, заявив, что «гордится людьми, высказывающими свое мнение». Форвард «Сперс» добавил, что его слова «могут иметь последствия, но каждый сам решает, какую цену он готов заплатить».