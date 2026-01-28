«Кливленд» отчислил форварда Криса Ливингстона

Ливингстон сыграл только в трех матчах, набирая 3 очка и 1 подбор за 5,8 минуты в среднем.
Форвард был выбран 58-м на драфте-2023 НБА и провел 3 сезона в лиге, приняв участие в 49 играх.
«Кливленд» отчислил 22-летнего форварда Криса Ливингстона. Баскетболист подписал двусторонний контракт с клубом в конце октября.
Ливингстон сыграл только в трех матчах, набирая 3 очка и 1 подбор за 5,8 минуты в среднем.
Форвард был выбран 58-м на драфте-2023 НБА и провел 3 сезона в лиге, приняв участие в 49 играх.