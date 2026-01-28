Ричмонд
Лу Дорт и Джеремайя Фирс сцепились сразу после сирены матча в Оклахоме

Защитник «Тандер» Лугенц Дорт и новичок «Пеликанс» Джеремайя Фирс сцепились сразу после финальной сирены матча в Оклахоме.

Источник: Спортс"

За несколько секунд до этого между баскетболистами возник небольшой конфликт в игровой ситуации, что и привело к последовавшей схватке.

Дорта и Фирса удалось разнять благодаря вмешательству других игроков и тренеров.