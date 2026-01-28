Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони, Картер и Макгрэйди провели драфт Турнира восходящих звезд, Дёмин попал к Картеру

НБА провела драфт Турнира восходящих звезд этого сезона. Кармело Энтони, Трэйси Макгрэйди и Винс Картер выбрали членов своих команд.

Егор Дёмин попал к Картеру, об общении с которым тепло высказывался ранее.

Команда Картера встретится с командой Макгрэйди во второй полуфинальной игре. До этого команда Энтони сыграет против сборной G-лиги под руководством Остина Риверса.