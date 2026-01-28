Энтони, Картер и Макгрэйди провели драфт Турнира восходящих звезд, Дёмин попал к Картеру

Егор Дёмин попал к Картеру, об общении с которым тепло высказывался ранее.
Команда Картера встретится с командой Макгрэйди во второй полуфинальной игре. До этого команда Энтони сыграет против сборной G-лиги под руководством Остина Риверса.
НБА провела драфт Турнира восходящих звезд этого сезона. Кармело Энтони, Трэйси Макгрэйди и Винс Картер выбрали членов своих команд.
Команда Картера встретится с командой Макгрэйди во второй полуфинальной игре. До этого команда Энтони сыграет против сборной G-лиги под руководством Остина Риверса.