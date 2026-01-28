Ричмонд
Леброн Джеймс: «Отыграть 82 матча в 80-е и сейчас — не одно и то же. Сейчас совсем другая игра»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему отыграть все 82 матча в нынешней НБА сложнее, чем в 1980-х и 1990-х годах, указав на современный быстрый темп, расстановку игроков и уровень физической нагрузки.

Источник: Спортс"

"Игра сейчас другая. Я хочу, чтобы люди и наши болельщики понимали, что отбегать 82 матча в 80-х и 90-х годах — это не то же самое, что отбегать 82 матча в 2020-х. Две разные истории. То, как мы играем, ритм, уровень скорости — сейчас совсем другая игра. Совершенно другая игра.

Из-за этого в последнее время происходит много повреждений мягких тканей. Надеюсь, что мы сможем справиться и с этим, потому что это важный момент.

Когда я только пришел в лигу, одной из самых распространенных проблем в плане здоровья было растяжение связок голеностопного сустава. Боялся наступить кому-нибудь на ногу, потому что в трехсекундной зоне сидели четыре или пять парней.

Теперь же, как видите, новая распространенная проблема в НБА — растяжение икроножной мышцы", — сказал Леброн.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
