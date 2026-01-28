Леброн Джеймс: «Отыграть 82 матча в 80-е и сейчас — не одно и то же. Сейчас совсем другая игра»

"Игра сейчас другая. Я хочу, чтобы люди и наши болельщики понимали, что отбегать 82 матча в 80-х и 90-х годах — это не то же самое, что отбегать 82 матча в 2020-х. Две разные истории. То, как мы играем, ритм, уровень скорости — сейчас совсем другая игра. Совершенно другая игра.
Из-за этого в последнее время происходит много повреждений мягких тканей. Надеюсь, что мы сможем справиться и с этим, потому что это важный момент.
Когда я только пришел в лигу, одной из самых распространенных проблем в плане здоровья было растяжение связок голеностопного сустава. Боялся наступить кому-нибудь на ногу, потому что в трехсекундной зоне сидели четыре или пять парней.
Теперь же, как видите, новая распространенная проблема в НБА — растяжение икроножной мышцы", — сказал Леброн.