Смазанный штрафной Джамала Мюррэя принес «Детройту» победу в близкой концовке

Джамал Мюррэй не смог спасти «Денвер» в концовке матча с «Детройтом». Его команда была близка к камбэку в заключительной четверти матча, разыгрывающий получил право на 3 штрафных при «-3» за 0,7 секунды до конца встречи. Мюррэй смазал второй бросок и вынужден был рассчитывать на подбор после третьего. Джейлен Дюрен лишил «Наггетс» шансов на победу после отскока.