Смазанный штрафной Джамала Мюррэя принес «Детройту» победу в близкой концовке

Джамал Мюррэй не смог спасти «Денвер» в концовке матча с «Детройтом». Его команда была близка к камбэку в заключительной четверти матча, разыгрывающий получил право на 3 штрафных при «-3» за 0,7 секунды до конца встречи.

Джамал Мюррэй не смог спасти «Денвер» в концовке матча с «Детройтом». Его команда была близка к камбэку в заключительной четверти матча, разыгрывающий получил право на 3 штрафных при «-3» за 0,7 секунды до конца встречи. Мюррэй смазал второй бросок и вынужден был рассчитывать на подбор после третьего. Джейлен Дюрен лишил «Наггетс» шансов на победу после отскока.

На счету Мюррэя 24 очка (7 из 18 с игры, 0 из 6 из-за дуги, 10 из 15 с линии), 5 подборов и 10 передач.

Центровой Йонас Валанчюнас вернулся в состав после травмы и оформил дабл-дабл — 16 очков (6 из 10 с игры) и 16 подборов.

В «Пистонс» дабл-дабл на счету разыгрывающего Кейда Каннингема — 22 очка (9 из 17 с игры) и 11 передач.